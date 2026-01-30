“Dobbiamo ascoltare gli imprenditori dialogare con gli imprenditori. E sulle aree industriali, in qualsiasi modo lo si faccia – con la legge che manderemo all’Ars o anche al di là di essa – dobbiamo mettere in vendita i lotti presenti nelle aree industriali della Sicilia. È questo quello che vogliono gli imprenditori siciliani: più velocità, luoghi dove investire e la possibilità di mettere a terra le risorse in tempi rapidi».

Lo ha dichiarato Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, intervenendo questa mattina al convegno “Spazi, imprese e futuro: per aree industriali più competitive”, svoltosi a Villa Airoldi a Palermo e organizzato da Irsap.

Nel corso del suo intervento, Tamajo ha ribadito la necessità di imprimere un’accelerazione concreta alle politiche di sviluppo industriale, puntando sulla valorizzazione immediata delle aree già disponibili e sulla semplificazione delle procedure, per rendere la Sicilia più attrattiva per gli investimenti e rispondere in modo efficace alle richieste del tessuto produttivo regionale