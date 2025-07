Arrivano le ore più calde Fra oggi e domani l’incursione di aria rovente raggiunge i suoi picchi massimi prima di lasciarci respirare nel fine settimana anche se non è ancora certo quando le temperature cominceranno a scendere.

La previsione di oggi, 41 gradi in città

Intanto c’è da superare la giornata di oggi quando sono previsti picchi di 41 gradi in città con percezione del caldo che, per effetto dell’umidità, potrà essere più elevata anche da 4 o 5 gradi.

Nelle aree interne siciliane le temperature reali possono raggiungere, in queste ore, i 44 gradi e anche lì i livelli di umidità possono far crescere la percezione in maniera esponenziale.

L’allarme della protezione civile

La Protezione civile regionale ha pubblicato, ieri sera, l’avviso n. 152 per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 25 luglio e per le successive 24 ore ma con punta di allarme che possono arrivare a 48 ore. Il rischio incendi è elevato e l’allarme è rosso in tutta l’area delle province di Palermo e di Trapani

Per la città di Palermo, continua l’allerta rossa per rischio di ondate di calore con la previsione, per la giornata, di una temperatura massima di 41 gradi centigradi porta con se il livello di allerta rossa, con pericolosità alta, per quanto riguarda proprio il rischio incendi.

Le ondate di calore

Per quanto riguarda le ondate di calore il rischio è da allarme rosso oggi nella città di palermo e nel territorio dell’area metropolitana ma crolla da allerta rossa di livello 3 a gialla di livello 1 nella giornata di domani quando, invece, si sposta a Catania.

Divieto di circolazione alle carrozze trainate da cavalli

Anche per oggi vige il divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale. Dopo la pubblicazione dell’avviso della Protezione civile regionale, inerente ai rischi di incendi e ondate di calore, è stata emanata una nuova ordinanza sindacale che proroga quella già in vigore da tre giorni e impone lo stop alle carrozze trainate da cavalli anche per venerdì 25 luglio.