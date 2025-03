Commerciante: "Ormai in città fanno quello che vogliono"

I ladri armati di flex hanno divelto la saracinesca di un negozio nella zona pedonale di via Maqueda a Palermo. Il colpo tra la via Torino e la Maqueda attorno alle 5 del mattino.

I malviventi sono riusciti ad aprire la saracinesca, hanno rotto il vetro della porta d’ingresso e si sono introdotti all’interno dell’attività commerciale. Danni per centinaia di euro. Il bottino è da quantificare.

“È già la terza volta che succede – dice il commerciante – Cinque mesi fa avevano provato ad entrare ma non erano riusciti, lasciandomi soltanto i danni alla saracinesca. Hanno riprovato un mese dopo, ma anche quella volta senza esito positivo e lasciandomi centinaia di euro di danni da riparare.

Adesso sono tornato ben organizzati, addirittura con il flex. Sono stato svegliato dall’allarme – prosegue – erano circa le 5 del mattino e in dieci minuti ero già al negozio, ma loro erano già andati via. Siamo punto e a capo: siamo presi di mira, non ci aiuta nessuno. Ormai fanno quello che vogliono”.