Proseguono le indagini sull'accoltellamento e la rissa

Droga, munizioni e un’arma clandestina. I carabinieri hanno arrestato un palermitano di 21 anni a Capaci (Palermo) accusato di produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, alterazione di armi e armi clandestine.

Mentre il fratello è stato denunciato in stato di libertà per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arma modificata è stata scoperta durante una perquisizione domiciliare, eseguita con il supporto ei militari del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia.

La pistola originariamente a salve è stata modificata artigianalmente, resa funzionante mediante saldatura di una canna e quindi trasformata in arma comune da sparo, completa di caricatore. Accanto all’arma, sono state sequestrate tre cartucce e cinque bossoli calibro 7,65. In casa sono stati trovati 150 grammi di hashish, nonché materiale per il taglio e il confezionamento della droga. Il giovane arrestato è stato portato nel carcere “Pagliarelli” di Palermo, mentre.

A Capaci nei giorni scorsi c’era stata una lite con accoltellamento. Si erano scontrati due gruppi di Palermitani. Alcuni residenti nel quartiere Marinella nel capoluogo altri residenti in paese. I carabinieri su questo episodio stanno proseguendo le indagini per risalire ai giovani coinvolti.