Controlli e e denunce della compagnia di Misilmeri. Il bilancio è di sei denunciati alla Procura del Tribunale di Termini Imerese.

I reati contestati vanno dallo spaccio di stupefacenti, al possesso illegale di armi e reati contro il patrimonio. Per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, è stato denunciato un ventenne, D.R. di Misilmeri: è stato trovato in possesso di sedici grammi di droga suddivisa in altrettanti involucri, materiale per la pesatura e per il confezionamento.

Sempre in materia di stupefacenti, un ventottenne alla guida di un ciclomotore, è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish ed è stato segnalato alla prefettura in quanto assuntore.

A Villabate, inoltre, è stato denunciato un cinquantacinquenne con l’accusa di furto di energia elettrica. Nel corso delle verifiche condotte dai militari, sono state denunciate quattro persone residenti tra Misilmeri e Villabate per omessa custodia di armi e detenzione illegale di munizionamento. Armi e munizioni sono state sequestrate.

Nei confronti dei quattro denunciati sarà avanzata alla Prefettura la proposta di divieto di detenzione di armi e munizionamento.