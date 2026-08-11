La Polizia di Stato ha concluso un’operazione di controllo straordinario nel quartiere Zen di Palermo. Gli interventi, svolti nell’arco dell’ultima settimana, hanno visto l’impiego di diversi reparti della Questura, delle squadre del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Occidentale” e delle unita cinofile. L’attività si e concentrata sul monitoraggio delle strade, sulla verifica del rispetto delle misure restrittive per le persone sottoposte a obblighi giudiziari e su ispezioni amministrative nei locali commerciali della zona, accompagnate da perquisizioni mirate alla ricerca di armi e droga.

I sequestri negli appartamenti e nel locale da biliardo

Durante le verifiche, i controlli degli investigatori della Squadra Mobile e delle unita cinofile hanno portato al rinvenimento di materiale illecito. All’interno di una sala da biliardo gestita da un ragazzo di 18 anni sono stati trovati circa duecento grammi di hashish distribuiti in due panetti non ancora suddivisi in dosi.

Le perquisizioni effettuate all’interno di un padiglione del quartiere hanno consentito di recuperare due pistole mantenute senza alcuna autorizzazione, una delle quali presentava la matricola abrasa. Le armi si trovavano nascoste nelle abitazioni di due giovani di 19 e 27 anni. In uno dei due appartamenti gli agenti hanno sequestrato anche diverse dosi di cocaina e hashish gia confezionate per la vendita.

Arresti convalidati e indagini sulle armi

I tre giovani sono stati arrestati in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da fuoco. L’autorità giudiziaria ha successivamente convalidato gli arresti. Gli accertamenti tecnici sulle pistole sequestrate sono stati affidati al Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, che eseguirà i rilievi balistici per stabilire se le armi siano state utilizzate in precedenti episodi criminosi.