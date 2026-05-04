Il quartiere Boccadifalco è stato teatro di un’ampia operazione di controllo del territorio condotta dai carabinieri della compagnia San Lorenzo. L’intervento, che ha visto il supporto del nucleo operativo, delle stazioni locali e delle pattuglie del nucleo radiomobile del gruppo di Palermo, è stato coordinato dall’alto grazie all’impiego di un mezzo del 9° nucleo elicotteri. L’obiettivo principale dell’attività è stato il contrasto alla criminalità diffusa, con un focus specifico sullo spaccio di sostanze stupefacenti e sulla verifica della regolarità delle utenze elettriche.

Proprio sul fronte dei reati contro il patrimonio energetico si sono registrati i risultati più significativi. I militari, assistiti dai tecnici dell’Enel, hanno tratto in arresto un uomo di 33 anni. Il soggetto, già conosciuto alle autorità e attualmente in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, è stato colto in flagranza mentre sottraeva energia elettrica tramite un collegamento abusivo alla rete pubblica. Durante i medesimi controlli sono state denunciate a piede libero altre cinque persone, di età compresa tra i 31 e i 73 anni, tutte ritenute responsabili di furto aggravato di energia.

Le verifiche su strada e le perquisizioni hanno portato all’individuazione di ulteriori illeciti. Due uomini di 21 e 43 anni sono stati deferiti per porto di armi od oggetti atti a offendere, mentre altri quattro soggetti sono stati denunciati per guida senza patente, violazione reiterata nel corso dell’ultimo biennio. Sul versante del contrasto alla droga, il sequestro di diverse dosi di cocaina, marijuana e hashish ha fatto scattare le segnalazioni alla Prefettura per gli assuntori identificati durante il servizio.

Il bilancio complessivo dell’attività preventiva evidenzia una pressione costante sulle zone nevralgiche del quartiere. Le forze dell’ordine hanno identificato 209 persone e sottoposto a controllo 97 veicoli. Un capitolo rilevante ha riguardato la sicurezza stradale, con l’elevazione di 32 sanzioni al codice della strada per un valore totale di 16.442 euro. Le infrazioni rilevate includono sette veicoli privi di assicurazione, sei conducenti senza casco e due casi di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. In totale sono stati decurtati 75 punti dalle patenti di guida, con il sequestro amministrativo di otto mezzi e il fermo di altri sette, a conferma di un impegno capillare per il ripristino della legalità nell’area interessata.