I carabinieri della Stazione Acqua dei Corsari hanno arrestato per detenzione illegale di armi e munizionamento E.P., 49enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso di un controllo all’interno di un maneggio di proprietà dell’uomo, in zona Ciaculli, i militari hanno scoperto un fucile da caccia cal. 12, marca Beretta, diverse cartucce e una carabina ad aria compressa.

Da accertamenti il fucile risulta essere tra il bottino di una rapina perpetrata nel 2015 a Misilmeri.

Le armi e le munizioni sono state sottoposte a sequestro; sulla carabina sarà accertata l’effettiva potenza giacché la stessa è di libera vendita qualora non superi i 7,5 joule. Il fucile verrà inviato al laboratorio del Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Messina per accertamenti balistici al fine di verificarne l’utilizzo in azioni delittuose.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.