Indaga la polizia

Hanno affiancato un corriere armati di pistola. Per fermarlo hanno rotto il finestrino del mezzo. Tre malviventi hanno bloccato il dipendente in via Mater Dolorosa a Palermo.

La tentata rapina è avvenuta all’alba. Il furgone della Expo truk stava andando a caricare la merce per fare il giro. Il trasportatore non aveva soldi. A questo punto i tre rapinatori dopo avere più volte intimato all’autista di consegnare i soldi hanno desistito e sono fuggiti via. Forse sono stati disturbati dall’arrivo degli agenti di polizia.

Tanto che forse la Panda gialla ritrovata nei pressi di via Mater Dolorosa ieri mattina pare appartenesse ai tre uomini che a volto coperto e con le pistole in pugno hanno tentato il colpo.

Per tutta la mattina su quella Panda si sono concentrate le indagini della Scientifica a caccia di qualche impronta che possa fare risalire ai malviventi che ieri mattina hanno tentato di mettere a segno l’ennesimo colpo ai danni di un corriere.