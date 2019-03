Una giovane di 28 anni arrestata e una di 31 anni denunciata dalla polizia per una rapina impropria in un centro commerciale cinese in via Ugo La Malfa a Palermo.

La giovane di 28 T.A. insieme alla complice hanno riempito una grossa borsa rossa di cosmetici e casalinghi e sono uscite senza passare dalle casse.

I commessi le hanno fermate e loro hanno iniziato a minacciarle. Non appena le due donne hanno compreso che era stata chiamata la polizia hanno cercato di abbandonare il centro commerciale lasciando parte della refurtiva. Una è riuscita a fuggire, mentre la giovane di 28 anni è stata bloccata dai dipendenti che l’hanno consegnata agli agenti.

I poliziotti delle volanti grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza hanno arrestato la giovane e portata in carcere al Pagliarelli, l’amica che è scappata è stata identificata successivamente e denunciata.