Indagini degli agenti del commissariato Brancaccio

La polizia di Stato ha arrestato a Palermo nel quartiere Sperone genero e suocera, rispettivamente di 25 e 44 anni accusati di detenzione di stupefacenti.

In via Passaggio de Felice Giuffrida è stata bloccata una donna che aveva circa 7 mila euro in contanti e 170 grami di polvere bianca con principio attivo di cocaina nella borsa.

I poliziotti sono entrati in casa del genero e hanno trovato e sequestrato 4,5 grammi di cocaina, 1,2 di marijuana e 2,8 di hashish, insieme ad un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento dello stupefacente.

Sono in corso indagini da parte del commissariato di Brancaccio per risalire ad eventuali complici.