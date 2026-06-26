La Polizia di Stato di Palermo ha tratto in arresto un trentottenne palermitano, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi quotidiani predisposti dalla Questura e finalizzati a contrastare in modo capillare il traffico e lo spaccio di droghe nel capoluogo siciliano.

Inseguimento e controllo nel centro cittadino

L’intervento è scattato quando il personale della VI sezione investigativa “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile ha notato l’uomo a bordo di uno scooter. Il trentottenne si era reso responsabile di una serie di manovre di guida sospette, zigzagando pericolosamente tra le autovetture in transito nel centro cittadino.

I “Falchi”, insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno deciso di intercettare e bloccare il mezzo per procedere a un accurato controllo sul posto.

Sequestro della droga tra indumenti e abitazione

L’intuito degli investigatori ha trovato immediato riscontro durante l’ispezione. L’azione di ricerca ha permesso di rinvenire, occultato all’interno della biancheria intima indossata dall’uomo, un sacchetto contenente cocaina per un peso di circa 161 grammi.

Alla luce di quanto scoperto, i poliziotti hanno esteso le attività di perquisizione all’abitazione di residenza del fermato. All’interno dell’appartamento sono stati recuperati ulteriori 248 grammi della medesima sostanza stupefacente, insieme al materiale necessario per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Misura cautelare e decisioni del giudice

In relazione ai fatti accertati e al quantitativo complessivo di droga sequestrata, che supera i 400 grammi, gli investigatori della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto del soggetto. Successivamente, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento, disponendo nei confronti dell’uomo l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.