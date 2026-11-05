I finanzieri del comando provinciale Palermo hanno arrestato un corriere della droga e sequestrato oltre 12 chili di cocaina nascosta in un’autovettura fermata a Trabia (Palermo).

I militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, dopo aver fermato l’auto, hanno notato che l’automobilista molto agitato e ha dichiarazioni contrastanti sul motivo del viaggio. Così i militari hanno ispezionato il mezzo e sono stati trovati 10 involucri, 2 sotto il sedile anteriore destro e 8 nel copertone della ruota di scorta.

La vendita al dettaglio della droga, qualora immesso sul mercato, avrebbe assicurato introiti per oltre un milione di euro. Il corriere è stato portato nel carcere “Lorusso – Pagliarelli” di Palermo. Il gip ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo il carcere per l’indagato.