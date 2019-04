Multati e denunciati per guida in stato di ebbrezza

I carabinieri hanno arrestato Giuseppe Sergio Di Benedetto, 29 anni accusato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari a seguito della perquisizione personale, hanno rinvenuto e sequestrato una busta contenente: 48 grammi di hashish, 25 grammi di marijuana, 3,4 grammi di cocaina e 60 euro.

L’arresto è stato convalidato dal giudice e rimesso in libertà.

Per quanto riguarda la sicurezza sulle strade, sono 19 gli utenti della strada tra automobilisti e motociclisti, deferiti in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza alcolica o per mancanza di copertura assicurativa.

Infine 23 tra giovani e giovanissimi, trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo di Palermo quali assuntori di dro