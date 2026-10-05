I Carabinieri della Compagnia di Carini, insieme ai militari delle Stazioni dipendenti e della Sezione Radiomobile, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio tra Terrasini, Cinisi e Carini. L’operazione, condotta con il supporto del Nucleo Cinofili di Palermo e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia, ha portato all’arresto di due persone e alla denuncia in stato di libertà di altri quattro soggetti, tutti noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Esecuzione di ordini restrittivi in aeroporto e per maltrattamenti

Le misure cautelari hanno riguardato due uomini con precedenti penali. Un sessantunenne di Agrigento è stato bloccato all’arrivo in aeroporto, di ritorno dall’estero, in esecuzione di un ordine di carcerazione per associazione a delinquere di tipo mafioso. Un trentottenne palermitano è stato invece raggiunto da un provvedimento restrittivo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della compagna.

Controlli sul territorio e violazioni delle prescrizioni

Sul fronte delle attività di prevenzione e repressione dei reati, i militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà un cinquantatreenne e un quarantaquatrenne, entrambi di Carini e gravati da precedenti, ritenuti responsabili di inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale e di evasione.

Sempre nel territorio carinese, un cinquantaduenne di origini campane è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e minaccia. L’uomo, dopo un alterco con un minore che giocava in strada nel centro cittadino, lo ha intimidito impugnando un machete e un’accetta.

Un ulteriore deferimento ha riguardato una cinquantaseienne di origini statunitensi. La donna, al culmine di condotte vessatorie per rientrare in possesso di una porzione di immobile a Carini, ha abbattuto un muro divisorio usando mazze contundenti ed è stata sorpresa dai Carabinieri all’interno dell’abitazione della vittima, rispondendo così di atti persecutori e violazione di domicilio.

Segnalazioni per droga e recupero di una vettura rubata

Nel corso dei servizi antidroga, un diciottenne palermitano è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di una modica quantità di hashish durante una perquisizione personale.

Le attività di pattugliamento notturno hanno inoltre permesso agli equipaggi della Sezione Radiomobile di recuperare a Carini un’autovettura rubata poco prima a Capaci. I malfattori, fuggiti a forte velocità, hanno perso il controllo del mezzo finendo contro un cordolo e un muro di cinta, per poi darsi alla macchia a piedi.