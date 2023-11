I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un 20enne, palermitano accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del nucleo operativo della compagnia Piazza Verdi, nel quartiere Zisa, hanno notato il presunto pusher e ne hanno seguito i movimenti, il giovane avrebbe infatti venduto marjuana a tre diversi acquirenti. Dopo l’ennesima cessione il giovane è stato bloccato e segnalato i clienti quali assuntori alla prefettura.

La perquisizione

La perquisizione dell’abitazione del ragazzo, ha consentito inoltre, di trovare 80 grammi di marijuana già divisa in dosi e destinata alla vendita al dettaglio, materiale per il confezionamento dello stupefacente e 3700 euro in contanti.

Il denaro e la droga recuperati sono stati sequestrati e quest’ultima è stata trasmessa al Laboratorio di Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le verifiche di rito.

L’arresto è stato convalidato e il gip ha disposto l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Droga piaga delle città siciliane

Quello dello spaccio è un problema diffuso. Nei giorni scorsi controlli a tappeto dei carabinieri nel Comune di Misterbianco per aumentare la sicurezza, reale e percepita, della cittadinanza e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa. I militari dell’arma con l’ausilio dei colleghi della compagnia di intervento operativo – Cio – del 12° Reggimento “Sicilia”, di propria iniziativa, sono stati impegnati in un articolato servizio di controllo delle aree periferiche del paese che si snodano tra la zona commerciale e quella di Serra Belvedere, dal quale sono scaturiti rilevanti risultati operativi.

Diversi controlli

Al riguardo i carabinieri, con l’ausilio della polizia locale, hanno effettuato accertamenti presso un chiosco di via Poggio Lupo, che è stato sanzionato perché aveva occupato abusivamente, con tavoli e sedie, la sede stradale. In quei momenti, mentre la polizia Locale stava procedendo con le sanzioni, i carabinieri hanno rivolto la loro attenzione ad un uomo che, con fare guardingo, stava frettolosamente raggiungendo i giardinetti adiacenti al baracchino, cercando di disfarsi di qualcosa lanciandola tra le siepi.

Denunciato per possesso di droga un 37enne

Subito fermato, l’uomo, un 37enne residente nella zona, è stato quindi perquisito di militari dell’Arma, che gli hanno trovato addosso 4 bustine di plastica, nascoste negli indumenti intimi, ognuna contenente 5 grammi circa di marijuana, per un totale di 20 grammi.

L’uomo, che quasi certamente si trovava lì per proporre droga ai frequentatori di quella zona, è stato denunciato a piede libero, mentre la droga è stata sequestrata.