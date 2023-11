I “guardiamacchine” beccati tra piazza Federico di Svevia e viale Fleming

Quattro parcheggiatori abusivi multati e un varie dosi di sostanza stupefacente sequestrasti dalla polizia a Catania. E’ il bilancio di un controllo a tappeto nelle zone centrali e periferiche della città.

L’attività di controllo predisposta

Da tempo va avanti una capillare attività di controllo del territorio della polizia, mirata proprio sul fronte del contrasto al dilagare dei parcheggiatori abusivi. Particolare attenzione alle aree cittadine maggiormente frequentate e a quelle della periferia catanese caratterizzate da una maggiore incidenza criminale. Agenti delle volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno svolto mirate attività di perlustrazione di aree della città spesso segnalate per la presenza di questi “guardiamacchine”.

In piazza Federico di Svevia

I poliziotti hanno, così, intensificato i controlli e l’identificazione di persone soprattutto in prossimità di centri commerciali, ospedali, scuole e luoghi di aggregazione in generale. Tra cui alcune piazze del centro storico come piazza Federico di Svevia. Qui, al termine di accurata attività di osservazione, gli agenti hanno colto sul fatto due persone che esercitavano l’attività illecita di parcheggiatore abusivo. I due uomini, a cui sono state applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, sono stati allontanati dalla piazza.

Altro blitz in viale Fleming

Altri due parcheggiatori abusivi sono stati individuati e fermati in viale Fleming, nei pressi dell’ospedale San Luigi. Anche nei loro confronti i poliziotti hanno applicato le sanzioni amministrative previste dal codice della strada. Complessivamente, sono state 302 le persone identificate e 217 i veicoli controllati, 7 le sanzioni contestate per infrazioni al codice della strada, tra cui un fermo amministrativo per mancato uso del casco.

Anche stupefacenti

Nel corso dell’attività, inoltre, gli agenti hanno contestato due violazioni amministrative nei confronti di altrettanti assuntori di stupefacenti. Uno di loro è stato fermato durante un posto di controllo effettuato in piazza Federico di Svevia ed è stato trovato in possesso di un involucro in contenente un grammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana. L’altro, invece, è stato notato in via Testulla. Quando si è accorto della presenza della volante ha cercato di allontanarsi. Ma gli agenti, insospettiti da questo atteggiamento, lo hanno raggiunto immediatamente sottoposto a controllo, rinvenendo così un involucro contenente sostanza stupefacente, del tipo “crack”, dal peso complessivo di un grammo.

Droga nascosta in strada

Gli agenti, infine, sono intervenuti anche in via Capo Passero, dove hanno effettuato un accurato controllo lungo il perimetro di alcune palazzine. In questo caso rinvenute, in una zona di campagna dietro questi immobili, un involucro in cellophane con all’interno 39 dosi di marijuana per un perso complessivo di circa 50 grammi, già confezionate e pronte per essere smerciate. Tutta la sostanza rinvenuta è stata sequestrata a carico di ignoti.

