La polizia di Stato ha arrestato a Gela un diciassettenne sorpreso in flagranza con quasi cinquanta grammi di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina. Il giovane, che ha già precedenti per resistenza a pubblico ufficiale, reati di droga e guida senza patente, era già stato destinatario di un avviso orale da parte del questore.

Il controllo nell’abitazione

L’arresto è scattato domenica pomeriggio, quando gli agenti delle volanti del commissariato si sono presentati a casa di un uomo sottoposto ai domiciliari per un normale controllo di routine. All’interno dell’abitazione i poliziotti hanno notato la presenza del diciassettenne.

Alla vista degli agenti, il minorenne ha cercato di disfarsi rapidamente di alcuni involucri e di un bilancino di precisione che teneva dentro un borsello. I poliziotti hanno subito recuperato il materiale, che oltre alla droga conteneva anche della sostanza da taglio. La successiva perquisizione personale ha permesso di trovare e sequestrare oltre duemila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il trasferimento in comunità

Il ragazzo è stato accompagnato in commissariato e, su disposizione della procura della Repubblica per i minorenni di Caltanissetta, è stato trasferito in un centro di giustizia minorile.

Durante l’udienza che si è tenuta martedì, il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni ha convalidato l’arresto. Accogliendo la richiesta della procura, il giudice ha disposto per il diciassettenne la misura cautelare del collocamento in comunità. In virtù del principio di non colpevolezza, la responsabilità del giovane sarà accertata solo in caso di una sentenza definitiva.