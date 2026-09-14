La Polizia di Stato ha arrestato un trentottenne palermitano con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato inoltre deferito in stato di libertà per oltraggio e minaccia.

L’operazione è stata condotta dagli agenti dei commissariati Mondello e San Lorenzo, coordinati dalla centrale operativa, nell’ambito dei controlli disposti per la sicurezza cittadina e per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, particolarmente attivo in concomitanza con gli eventi culturali.

La dinamica dei fatti

I fatti si sono svolti nei giorni scorsi in viale del Fante, nei pressi del Teatro di Verdura, poco prima dell’inizio di uno spettacolo. Durante il transito delle volanti, l’uomo è stato notato mentre svolgeva l’attività illecita di parcheggiatore abusivo sfruttando l’afflusso di spettatori.

Alla vista degli operatori, il trentottenne ha prima tentato di allontanarsi tra la folla e successivamente ha cercato di nascondersi tra le auto in sosta, prima di essere raggiunto e bloccato.

La resistenza e le misure adottate

Durante le fasi di identificazione, l’indagato ha opposto resistenza attiva e ha rivolto insulti e minacce agli agenti. I comportamenti ostili sono proseguiti anche all’interno degli uffici di polizia.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo.