Un cittadino marocchino Imad Daou, di 39 anni, ricercato dalla magistratura del suo Paese per appropriazione indebita di fondi pubblici, è stato arrestato dalla polizia di Stato al porto di Palermo. L’intervento è scattato sottobordo alla nave da crociera Msc Meraviglia, appena attraccata nello scalo siciliano.

L’uomo, nato in Marocco e residente in Francia, si era imbarcato a Marsiglia ed era destinatario di un mandato di arresto internazionale emesso il 30 dicembre 2021 dalla Corte d’appello di Fez.

L’individuazione del ricercato si è rivelata complessa a causa del notevole afflusso di turisti a bordo e delle fasi concitate dello sbarco. Gli agenti della polizia di frontiera marittima, coordinati dal vicequestore Manfredi Borsellino, si sono mimetizzati tra il personale dello scalo, indossando le pettorine degli addetti al carico e scarico bagagli.

Non appena sceso dalla nave insieme agli altri passeggeri, l’uomo è stato riconosciuto e bloccato prima che potesse allontanarsi dall’area portuale. L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale “Lorusso-Pagliarelli” di Palermo, a disposizione della Corte d’appello competente per l’avvio delle procedure d’estradizione.