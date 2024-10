Ha cercato di fuggire da un posto di controllo della polizia nel comune di Partinico (Palermo). E’ nato un inseguimento concluso nella zona di Borgetto dove l’automobilista di 32 anni è stato bloccato.

Cocaina sequestrata

Nel corso del controllo in auto i poliziotti del commissariato di Partinico hanno trovato sotto il sedile 55 grammi di cocaina. Il giovane è stato tratto in arresto e la droga sequestrata. Il provvedimento è stato convalidato dal gip di Palermo.

Blitz della polizia in una villa del Palermitano, sequestrato 1 chilo di marijuana e un arresto

La polizia di Stato ha arrestato un palermitano V.F. di 46 anni accusato di coltivazione di marijuana. Gli agenti del commissariato di Termini Imerese sono intervenuti ad Altavilla Milicia in un terreno impervio e hanno trovato propria piantagione di droga, nascosta dalla vegetazione. Il terreno era chiuso con un cancello. La chiave del catenaccio è stata trovata in possesso dell’uomo arrestato.

Scoperta della villa e del materiale per il confezionamento

A qualche centinaio di metri veniva inoltre individuata una villa in un residence dove l’indagato custodiva il materiale occorrente alla cura delle piante di stupefacente ed alla loro essicazione. Nella villa veniva inoltre rinvenuta una notevole quantità di stupefacente, poco meno di un chilogrammo, assieme a numerosi altri strumenti-oggetti quali specifici concimi e fertilizzanti, bilance di precisione, grinder ed altro, necessari per la coltivazione o utilizzati per il confezionamento della droga.

Esclusa l’ipotesi di uso personale

Il quantitativo di stupefacente rinvenuto, la predisposizione di una vera e propria piantagione adatta alla coltivazione di marijuana, i numerosissimi strumenti idonei al confezionamento, oltre al reperimento di concimi e fertilizzanti conducono ad escludere la detenzione per l’utilizzo personale ma la realizzazione di una vera e propria attività imprenditoriale finalizzata alla rivendita dello stupefacente sul mercato palermitano.

Confessione dell’arrestato

Di fronte ad un quadro probatorio così pregnante l’uomo ha, nell’immediatezza, ammesso spontaneamente le proprie responsabilità.

Obbligo di presentazione alla P.G.

Ad esito del giudizio di convalida da parte del gip di Termini Imerese a carico dell’arrestato è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.

Like this: Like Loading...