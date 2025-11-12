Il Comune di Palermo lancia il bando rivolto per la concessione di un contributo agli Enti Ecclesiastici dotati di Oratori per la realizzazione di attività educative, ludico-ricreative e socio-culturali rivolte a minori di età compresa tra 6 e 16 anni. In occasione della giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza, che si terrà il prossimo 20 novembre, l’Amministrazione comunale – Area delle Politiche socio sanitarie – ha pubblicato il relativo Avviso pubblico.

Potranno partecipare soltanto Enti Ecclesiastici civilmente riconosciuti che dovranno proporre dei progetti e attività inclusivi, finalizzati a far divertire e a far socializzare i ragazzi ma anche a coinvolgere le famiglie. Tra le tipologie di laboratori inclusivi possiamo trovare già iniziative dedicate alla natura, al disegno e pittura, e ai giochi di illusionismo, pensate per stimolare la creatività e la crescita personale dei più piccoli.

L’iniziativa prevede una dotazione finanziaria di 20.000 euro, i quali serviranno a sostenere la realizzazione dei progetti previsti per novembre – dicembre 2025, per una durata massima di 10 giornate. Le domande dovranno essere inviate tramite PEC all’indirizzo pianoterritorialeinfanzia@cert.comune.palermo.it a partire dalle ore 10:00 del 18 novembre 2025 ed entro le ore 18:00 del 19 novembre 2025, utilizzando la dicitura “ORATORI 2025 – Soggetto proponente [nome dell’ente]”.

Le istanze saranno valutate con procedura a sportello, in ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Questa giornata, come sostiene l’assessore alle Politiche sociali Mimma Calabrò, è un’occasione molto importante per rinnovare l’impegno della città verso i più giovani, per favorire spazi di incontro, gioco e formazione, dando quindi un’opportunità di crescita e inclusione.

“Gli oratori – dichiara l’assessore – sono presìdi sociali di grande valore, luoghi di comunità che riescono a intercettare bisogni e fragilità. Investire su di essi significa rafforzare la rete educativa della città e contrastare il disagio giovanile, promuovendo percorsi di socialità e partecipazione”.

Per ulteriori informazioni e per consultare l’Avviso completo è possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Palermo, nella sezione dedicata all’Area delle Politiche socio sanitarie.



