Si calano dai tetti e portano gioia e stupore. Sono i supereroi acrobatici arrivati al reparto Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civico di Palermo su iniziativa del Rotary Club Palermo Baia dei Fenici, presieduto da Justyna Anna Malinowska.

Ieri mattina i SEA Super Eroi Acrobatici guidati da Giuseppe Ferrante hanno – calandosi dai tetti – portato gioia, forza e sorrisi ai bambini ricoverati con una esibizione che ha riempito di stupore i bimbi che hanno assistito dalle loro stanze all’arrivo di all’arrivo di Spiderman, Ironman, Hulk, Superman, Batman e Capitan America.

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