I Comuni di Gela, Licata e Butera riceveranno le royalties dei giacimenti Argo-Cassiopea su base annuale, non più triennale. È questo il risultato dell’accordo raggiunto dall’assessorato regionale dell’Energia con il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, che pone fine allo stallo che da due anni bloccava l’erogazione delle risorse ai territori interessati dall’attività estrattiva di Eni. Grazie all’intesa, entro pochi mesi verrà versata ai Comuni la quota di 1,7 milioni di euro che rappresenta la spettanza per l’anno 2024.

Accordo Regione – Ministero sblocca le risorse

Si conclude così una vicenda che aveva destato forte preoccupazione per gli enti locali interessati e sulla quale gli uffici dell’assessorato hanno lavorato intensamente per trovare una soluzione. Il problema nasce dalla particolare conformazione geologica del giacimento Cassiopea che attualmente si estende per il 56% entro le 12 miglia marine e per il 44% al di fuori. Poiché i confini del giacimento potrebbero, però, variare nel tempo in base all’attività estrattiva e ai nuovi dati geologici disponibili, era stata inserita nell’accordo di programma originario una clausola di revisione tecnica triennale che resta sul piano formale, senza però bloccare i versamenti delle quote dovute annualmente.

L’Assessore Colianni dopo l’incontro col Ministro

“Ringrazio il ministro Pichetto Fratin per la sensibilità dimostrata nell’accogliere le nostre istanze e per aver compreso l’urgenza di garantire ai Comuni risorse fondamentali per i loro bilanci – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – Questo accordo rappresenta un esempio concreto di come il dialogo costruttivo tra istituzioni possa produrre risultati importanti per i nostri territori. L’annualizzazione dei pagamenti dimostra che quando la Regione si presenta con proposte solide e ben argomentate, il governo nazionale sa ascoltare e rispondere positivamente”.