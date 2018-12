il programma

Puntuale come ogni anno, affettuosamente e profondamente legata alla città, ecco “Natale a Palermo” la rassegna di dieci concerti nelle chiese, organizzata dai club service.

Un cartellone che quest’anno festeggia la decima edizione, propone appuntamenti in palazzi, chiese, oratori, pescati dall’immenso patrimonio palermitano; ed è stato inserito il Palermo Capitale Italiana della Cultura.

“Un’iniziativa nata dal desiderio e dalla volontà di promuovere l’orgoglio di appartenenza alla città – spiega l’ideatore Giacomo Fanale – convinti come siamo che che la responsabilità è quella del fare, di pari passo con le iniziative promosse dalle istituzioni”. Ad essere promotore è come abitudine il Rotary Club Palermo Est, si uniscono Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptmist, e le associazioni Volo, Zonta Palermo Triscele e I.D.E.A. hub, Ande, con il contributo della “Settimana delle Culture”, e il sostegno dell’Accademia Musicale Siciliana, e la direzione artistica di Gaetano Colajanni.

La decima edizione della rassegna Natale a Palermo è stata presentata a Palazzo Branciforte, dai rappresentanti di Rotary, Lions, Inner Wheel, Soroptimist. Presente l’intero comitato organizzatore formato da Maria Di Francesco, Giacomo Fanale, Gaetano Colajanni, Roberto Tristano, Gabriella Maggio, Antonella Aiello, Rosellina Criscuoli, Giuseppe Dragotta, Nicola Macaione, Gianluca Pipitò, Giacomo Badami..

Il cartellone andrà come sempre dal 26 dicembre al 6 gennaio; durante i dieci concerti tre giovani artiste, Olimpia Cavriani, Desideria Burgio e Flaminia Fanale, realizzeranno fotografie mirate che l’anno prossimo comporranno un progetto espositivo ed editoriale autonomo.

La rassegna si aprirà quindi a Santo Stefano, mercoledì (26 dicembre) alle 18,30 nella chiesa del Gesù di Casa Professa dove si esibirà la Symphonic Band diretta da Giacomo Candela, solista al piano Franco Foderà. Sarà un vero giro del mondo attraverso i brani dei diversi Paesi: una scorribanda nelle musiche di Gershwin, Schwarz, Wittrock, Konagaya, Cesarini, Smith, Sparke, Lecuona, Balmages, Iwai e Respighi.

Il giorno successivo (giovedì 27 dicembre) ci si sposta alle 19 nella bellissima chiesa della Pietà alla Kalsa per il ritorno di un ensemble habitué come il Coro Incontrovoce dell’Accademia Corale Henri Farge diretto da Fabio Faia; musiche del pianista Vito Mandina, Miskinis, Gjielo, Fauré, Bach, Whitacre e Saint Saëns; accompagnano dei testi recitati da Giuseppe Mongiovì.

Una fisarmonica da sola è bellissima, ma in quintetto è straordinaria: il 28 dicembre nella chiesa della Catena, l’ensemble Virtuose Flaire – formato dai fisarmonicisti Salvatore Vitale, Francesco Puglisi, Giuseppe Sirena, Giuseppe Mazzara, Alessio Di Dio – eseguirà musiche di Piazzolla, Mozart, Biscardi e Battiston. La rassegna migrerà sabato 29 dicembre nell’amatissima chiesa della Concezione al Capo dove troveremo il trio Giubila composto dal violista Salvatore Giuliano, da Giovanni La Mattina al clarinetto e dalla pianista Adriana Biondolillo. A ritmo di danza nelle musiche di Telemann, Nardini, Bloch, Bridge, Gillet, Shostakovich, Johow, Piazzolla, Galliano.

Domenica 30 dicembre si passa nell’antica chiesa di San Nicolò da Tolentino con l’orchestra di fiati “La Nuova Generazione” diretta da Giovanni La Mattina e nata all’interno del liceo musicale “Regina Margherita”. Per loro, un programma di musiche di Schubert, De Haan, Jager, Waighein, Bernstein e Ortolano. Stop per capodanno, la Basilica di San Francesco d’Assisi aprirà le sue porte per la ripresa della rassegna, il 2 gennaio: e accoglierà il coro “Sancte Joseph” diretto da Mauro Visconti, con Pietro Bagnasco solista all’organo. Musiche di Miserachs, Sgarlata, Mawby, Couperin, Saint-Saens e Gruber, Mauro Visconti, Norino Buogo e Berlin, per una vera e propria immersione nello spirito del Natale.

Giovedì 3 gennaio, a Santa Maria La Nova, si insinuerà il jazz del trombettista Giacomo Tantillo, pronto a proporre il suo concerto “Water Trumpet” accompagnato da Angelo Leonforte al pianoforte, Giovanni Villafranca al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria. Ultimi tre concerti: il 4 gennaio alla chiesa di Sant’Orsola, un particolarissimo appuntamento di musica rinascimentale e barocca, sia europea che giapponese, affidato al duo Wada-Tani, formato dalla flautista Chiemi Wada e da Lucia Tani alla spinetta. Sabato (5 gennaio) al Carmine Maggiore si esibirà il “Sicily Ensemble” (Giovanna Mirione al piano, Giuseppe Adamo alla chitarra, Ruth Gonzales alla viola, Antonella Scalia al violino, Alberto Fiorentino al contrabbasso, Andrea Sortino al flauto, Daniele Collura alla fisarmonica, Francesca Fundarò al violoncello, e la cantante Nicoletta Bellotti) diretto da Franco Foderà. Si chiude nel giorno dell’Epifania con il grande concerto finale com’è tradizione, nella basilica di San Domenico: protagonista l’orchestra dell’Accademia Musicale Siciliana diretta dallo stesso Gaetano Colajanni. I cantanti Letizia Colajanni e Leonardo Alaimo proporranno arie liriche, melodie italiane e arie del repertorio classico napoletano. E una sorpresa tutta a stelle e strisce.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Natale a Palermo nasce dalla collaborazione tra l’Accademia Musicale Siciliana, l’associazione I.D.E.A.hub, “Volo”, “Fanaleartearchitettura”, la Settimana delle Culture, le Confraternite, la Diocesi Palermitana, e gli sponsor coinvolti, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale che ha inserito la rassegna in Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018.

IL PROGRAMMA | X edizione Natale a Palermo

Mercoledì 26 dicembre – ore 18,30

Chiesa del Gesù – Casa Professa | piazza Casa Professa

Synphonic band Giacomo Candela

Nicolò Scavone – direttore

Franco Foderà – pianoforte

“Il giro del mondo in… musica”

G. Gershwin “Rhapsody In Blue”

Musiche: O.M. Schwarz – C. Wittrock – L. Feliciani – R.W. Smith – P. Sparke – E. Lecuona –

B. Balmages – N. Iwai – O. Respighi

——————–.——————–

Giovedì 27 dicembre – ore 19,30

Chiesa di Santa Maria della Pietà | via Torremuzza

Concerto Coro Incontrovoce

dell’Accademia Corale Henri Farge

Fabio Faia – direttore

Vito Mandina – pianista e compositore

Giuseppe Mongiovì – narratore

Musiche: V. Mandina – V. Miskinis – O. Gjielo – G. Fauré – J.S. Bach – E. Whitacre – C. Saint Saëns

——————–.——————–

Venerdì 28 dicembre – ore 19

Chiesa di Santa Maria della Catena | piazzetta delle Dogane

Virtuose Flaire – quintetto di fisarmoniche

Salvatore Vitale – Francesco Puglisi – Giuseppe Sirena – Giuseppe Mazzara – Alessio Di Dio

Musiche: A. Piazzolla – W.A. Mozart – I. Biscardi – I. Battiston

——————–.——————–

Sabato 29 dicembre – ore 19

Chiesa della Concezione al Capo | via Porta Carini

Trio “Giubila”

Salvatore Giuliano (viola) – Giovanni La Mattina (clarinetto) – Adriana Biondolillo (pianoforte)

Musiche: Telemann – Nardini – Bloch – Bridge – Gillet – Shostakovich – Johow – Piazzolla – Gialliano

——————–.——————–

Domenica 30 dicembre – ore 19

Chiesa di San Nicolò da Tolentino | via Maqueda

Orchestra di Fiati “La Nuova Generazione” dell’Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”

Giovanni La Mattina – direttore

Musiche: F. Schubert – J. De Haan – R. Jager – A. Waignein – L. Bernstein – N. Ortolano

——————-.——————–

Mercoledì 2 gennaio – ore 19,30

Chiesa di San Francesco di Paola – piazza San Francesco di Paola

Coro “Sancte Joseph”

Mauro Visconti – direttore

Pietro Bagnasco – pianoforte/organo

Musiche: V. Miserachs – I. Sgarlata – C. Mawby – F. Couperin – C. Saint-Saens – F. Gruber –

M. Visconti – N. Buogo – I. Berlin

——————–.——————–

Giovedì 3 gennaio ore 19

Chiesa di Santa Maria La Nova | piazza San Giacomo La Marina

Giacomo Tantillo “Water trumpet” quartetto

Giacomo Tantillo (tromba) – Angelo Leonforte ( pianoforte) – Giovanni Villafranca (contrabbasso)

Paolo Vicari (batteria)

——————–.——————–

Venerdì 4 gennaio – ore 19

Chiesa di Sant’Orsola – via Maqueda

Duo Wada-Tani

Chiemi Wada – flauto dolce e voce

Licia Tani – spinetta

Musiche: F.M. Veracini – G. Sammartini

——————–.——————–

Sabato 5 gennaio – ore 19

Chiesa del Carmine Maggiore – piazza Carmine

“Sicily Ensemble”

Giovanna Mirione – pianoforte

Giuseppe Adamo – chitarra

Ruth Gonzales – viola

Antonella Scalia – violino

Alberto Fiorentino – contrabbasso

Daniele Collura – fisarmonica

Francesca Fundarò – violoncello

Nicoletta Bellotti – cantante

Franco Foderà – direttore

——————–.——————–

Domenica 6 gennaio – ore 19

Chiesa di San Domenico – piazza San Domenico.

Orchestra dell’Accademia Musicale Siciliana

Gaetano Colajanni – direttore

Letizia Colajanni – soprano

Leonardo Alaimo – tenore

Arie liriche, melodie italiane e repertorio classico napoletano