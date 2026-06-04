Nell’ambito di Gibellina, prima Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea sabato 6 giugno alle 18:30 al Sistema delle Piazze, il Laboratorio Artensis presenta Il mantello di Ludovico, opera corale nata dall’incontro tra l’artista Loredana Longo e le ricamatrici del laboratorio, con la curatela di Antonella Corrao e la maestra ricamatrice Maria Mercante.

Il progetto prende forma dal dialogo tra due linguaggi: da un lato la ricerca di Longo, che esplora il conflitto tra costruzione e distruzione attraverso il fuoco e la materia; dall’altro la sapienza delle “Madri di Gibellina”, come le aveva definite Ludovico Corrao, depositarie di un sapere artigianale che diventa gesto culturale e omaggio all’uomo che ha creato la città eterna di Gibellina.





Loredana Longo, durante la sua prima residenza a Gibellina, visita con Antonella Corrao il Museo delle Trame Mediterranee, colpita dalla bellezza dei capi orientali e dai racconti sulla figura iconica di Ludovico Corrao esclama entusiasta: “Antonella, so cosa farò! Realizzerò un lungo mantello in onore di tuo padre! Un’opera semplice ma maestosa, simbolica, che porti il mio segno nei tagli che scolpirò col fuoco, come ustioni sulla superficie e nelle cuciture, come suture affidate alle mani sapienti delle donne di Artensis di Gibellina.” (cit.)

Da questo incontro nascerà Il Mantello di Ludovico. L’artista e le ricamatrici hanno lavorato insieme a un imponente mantello in velluto, segnato da profonde bruciature. Queste ferite non vengono celate, ma ricucite con un filo di bronzo che attraversa il tessuto come una sutura irregolare, trasformando la lacerazione in una cicatrice preziosa.





L’opera si compie in una performance collettiva: il mantello, simbolo di un patto tra saperi e generazioni, verrà trascinato dalle ricamatrici partendo dal Sistema delle Piazze per concludersi alla Chiesa Madre di Quaroni. Non una semplice esposizione, ma un gesto di restituzione alla comunità, che riporta nello spazio urbano il peso, la memoria e la forza di un lavoro nato all’interno del laboratorio

Con Il mantello di Ludovico, Loredana Longo conferma una pratica artistica capace di attivare processi partecipativi: l’opera non è più un oggetto statico, ma un luogo di incontro tra la ricerca contemporanea e la memoria storica di Gibellina, in un dialogo che continua a rigenerarsi attraverso la comunità.

Luogo: Gibellina Sistema delle Piazza, sistema delle piazze , GIBELLINA, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 18:30

Artista: Loredana Longo

Prezzo: 0.00

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