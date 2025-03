La Sicilia si conferma ancora una volta terra di eccellenza gastronomica. A portare alta la bandiera della nostra isola è stato questa volta l’imprenditore palermitano Fabio Loriano, vincitore del premio per la migliore granita del mondo al Sigep di Rimini, uno dei più importanti eventi a livello internazionale per il settore dolciario.

Oggi, l’assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, ha voluto celebrare questo importante traguardo, sottolineando la rilevanza di questo riconoscimento per la nostra isola.

“Le eccellenze siciliane riconosciute a livello internazionale”

“Questo premio conferma ancora una volta l’eccellenza della Sicilia nel settore dolciario e artigianale – ha sottolineato Tamajo – La granita è uno dei simboli della nostra tradizione e oggi viene riconosciuta a livello internazionale come un prodotto d’élite”.

La competizione, che ha visto sfidarsi oltre 30 granite provenienti da tutto il mondo, ha premiato la creazione di Loriano, “Grazia mandorle e miele“, per il perfetto equilibrio tra tradizione, qualità delle materie prime e innovazione nel gusto.

La scelta è stata effettuata da una giuria composta da Mario Serani (vicepresidente dell’Associazione italiana gelatieri), Claudio Bove (presidente dell’Associazione italiana gelatieri Puglia), Cristian Monaco (ambasciatore del gelato nel mondo) e Paolo Costantini (ambasciatore del gelato nel mondo).

Con ingredienti autentici e un sapiente lavoro artigianale, Fabio Loriano ha trasformato una specialità locale in un’eccellenza mondiale, portando ancora una volta la Sicilia sotto i riflettori.

“Fabio Loriano – ha sottolineato Tamajo – ha saputo valorizzare ingredienti straordinari come la mandorla siciliana e il miele, trasformandoli in un capolavoro di gusto. Questo traguardo è motivo di orgoglio per tutta la nostra regione e dimostra come le imprese siciliane possano competere con successo sui mercati globali”.