Cantieri aperti in tutta la città

L’asfalto è rovente a Palermo e le temperature elevate di questo caldissimo scorcio di fine estate non c’entrano. Si lavora senza sosta per rifare il look alle martoriate strade del capoluogo siciliani, segmenti che da anni attendevano una rimessa in ordine.

Al lavoro per rifare il manto stradale

Così, con buona pace degli automobilisti che sono costretti a file logoranti lungo i principali assi viari, una nuova patina di nero asfalto sta ricoprendo le arterie cittadine. E’ una buona notizia, perché i disagi al traffico sono dovuti al proseguire senza sosta del maxi piano per rifare strade e marciapiedi di Palermo. Il programma ha un valore di oltre 46 milioni di euro. E’ un primo sostanzioso investimento per risolvere una delle principali emergenze cittadine.

Strade gruviera e marciapiedi trappola, perciò, a breve dovrebbero essere un ricordo. Il piano di rifacimento di strade e marciapiedi coinvolge il centro e le periferie. Asfalto nuovo in via Roma e centro storico fino alle periferie della città, dallo Zen allo Sperone, passando per via Libertà, via Ernesto Basile e corso Calatafimi.

Il piano di manutenzione, è suddiviso in 3 macro-aree, per risistemare le strade più martoriate con interventi mirati caso per caso.

Per essere ancora più precisi, sono 8 gli assi stradali su cui si interviene: In questi giorni gli operai stanno lavorando h24 nella zona accanto alla Stadio di Calcio. Altri interventi sono stati già realizzati nella centralissima via Libertà, attorno alla Stazione centrale, nelle zone periferiche di Modello e della Fiera del Mediterraneo.