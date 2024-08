L’Ufficio Traffico e mobilità ordinaria del Comune di Palermo, al fine di consentire il proseguimento dei lavori di scavo da parte di Terna ha emesso un‘ordinanza di limitazione temporanea della circolazione pedonale e veicolare e della sosta nelle vie Luigi Manfredi, F. P. Perez, Lincoln, Foro Italico Umberto I e altre.

Il provvedimento

Il provvedimento, che proroga l’ordinanza n. 244 del 2024, istituisce le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale: chiusura della circolazione veicolare sulla semicarreggiata o porzione di carreggiata, interessata dai lavori, istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, nei tratti interessati, con rimozione coatta 0,00 – 24,00, divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati, contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto;

Le vie interessate

Di seguito ecco le vie interessate e le zone. Via Luigi Manfredi per metri lineari 65,00 su sede stradale (da C.P. Mulini ad angolo Via Francesco Paolo Perez), Via Francesco Paolo Perez per metri lineari 70,00 su sede stradale (da angolo Via Luigi Manfredi ad angolo Via Bergamo), Via Bergamo per metri lineari 90,00 su sede stradale (da Segue Ordinanza. n° 1019 del 28/08/2024 4 angolo Via Francesco Paolo Perez a Via Oreto), Via Oreto per metri lineari 20,00 su sede stradale (attraversamento Via Bergamo – Via Decollati), Via Decollati per metri lineari 600,00,00 su sede stradale (da Via Oreto a Corso dei Mille); Corso dei Mille per metri lineari 30,00 su sede stradale – con tecnica NO-DIG (attraversamento Via Decollati – Via Tiro a Segno), Via Tiro a Segno per metri lineari 220,00 su sede stradale (da Corso dei Mille ad angolo Via Archirafi), Via Archirafi per metri lineari 560,00 su sede stradale (da angolo Via Tiro a Segno ad angolo Via Lincoln), Via Lincoln per metri lineari 505,00 su sede stradale (da angolo Via Archirafi ad angolo Via Foro Italico Umberto I), Via Foro Italico Umberto I per metri lineari 750,00 su sede stradale (da angolo Via Lincoln ad angolo Via Cala), Via Cala per metri lineari 550,00 su sede stradale (da angolo Via Foro Italico Umberto I fino a Via Francesco Crispi);, Via Francesco Crispi per metri lineari 840,00 su sede stradale (da Via Cala sino ad incrocio con Via Emerico Amari – ingresso principale porto). L’ordinanza e le conseguenti limitazioni saranno valide fino al prossimo 31 ottobre.

(FOTO ARCHIVIO)