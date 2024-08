È stata emanata oggi un’ordinanza sindacale con la quale viene disposto, dal 13 al 16 agosto e in determinate fasce orarie, il divieto di assembramenti, allestimenti picnic, accensione fuochi e attendamenti all’interno del Parco della Favorita e dell’intera Area della Riserva Orientata di Monte Pellegrino ed il divieto di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi nelle spiagge.

Obiettivi dell’ordinanza

“L’ordinanza – spiega il sindaco Roberto Lagalla – ha il duplice obiettivo di tutela e salvaguardia della sicurezza delle persone e dell’ambiente e di prevenire situazioni di degrado e incuria del territorio ed eventuali nuove misure collegiali potranno essere intraprese nell’ambito del Comitato di ordine e sicurezza che si terrà all’inizio della prossima settimana. Il mio ringraziamento va fin da adesso alle forze dell’ordine e alla Polizia municipale che la prossima settimana vigileranno il territorio, alle aziende municipalizzate che saranno al lavoro e alla Reset che ha predisposto un piano straordinario di pulizia delle spiagge che partirà già da prima della notte di Ferragosto e andrà avanti già dalla notte tra il 14 e il 15 agosto”.

Dettaglio dei divieti

dalle ore 0.00 del 13 agosto alle ore 07:00 del 16 agosto 2024 divieto di stazionamento all’interno del parco della Favorita e nell’Area della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino per allestire picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi o fare uso di fornelli e montare strutture per attendamenti;

dal 13 agosto dalle ore 19:00 alle ore 7:00 del 14 agosto 2024, dalle ore 19:00 del 14 agosto alle ore 7:00 del 15 agosto 2024 e dalle ore 19:00 del 15 agosto alle ore 7:00 del 16 agosto 2024, divieto di svolgimento, in aree demaniali, e quindi anche nelle spiagge, di manifestazioni pubbliche e/o eventi aggregativi, accatastamento di legname e/o ogni altro materiale simile infiammabile, di accendere fuochi e predisporre attendamenti;

Nelle stesse aree è vietata la vendita e il consumo di bevande alcoliche dalle ore 19:00 del 14 agosto alle ore 7:00 del 15 agosto; è vietato, inoltre, per le bevande non alcoliche, la somministrazione e la vendita per asporto delle stesse in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio risulti idoneo a minacciare l’incolumità personale (anche dispensate dai distributori automatici).

Pulizia straordinaria delle spiagge

In vista del Ferragosto, inoltre, la Re.Se.T. ha predisposto un piano di interventi straordinari per la pulizia degli arenili. Una ventina di operatori, oltre agli ordinari interventi della mattina, interverranno nel pomeriggio del 14 agosto con servizi di pulizia delle spiagge affidate, distribuendo anche dei sacchi per la raccolta dei rifiuti ai cittadini fruitori “notturni” degli arenili, e contestualmente raccogliendo la spazzatura ed i rifiuti già prodotti. A partire dall’una (01:00) del 15 agosto è prevista una prima raccolta dei rifiuti, per proseguire sino al completamento delle operazioni di pulizia. Dalle 6.00 del 15 agosto è previsto l’inizio delle ordinarie attività che dovrebbero concludersi intorno alle 9.30. Le spiagge interessate saranno quelle di Sferracavallo e Barcarello, Mondello, Vergine Maria e Arenella nella costa nord; Campanile d’Oro nella costa sud.