Altro ficus abbattuto in via delle Magnolie

Un albero è stato spezzato dalle intemperie il secondo abbattuto dagli operai del Comune di Palermo tra l’indignazione di alcuni residenti. E’ quanto successo in questi giorni nel giardino della scuola dell’infanzia Primavera di viale Regione Siciliana. Un grosso pino si era spezzato ed era caduto nel giardino della scuola. Per fortuna quando è caduto non c’erano bambini. Dopo un sopralluogo i tecnici di villa e giardini hanno deciso di abbattere anche il secondo.

“Non riusciamo a comprendere il motivo – raccontano i residenti – L’albero andava sfoltito potato, ma non abbattuto. Questi alberi erano bellissimi ci davano un senso di protezione. Ci voleva un po’ d cura in più e non abbatterli per risolvere il problema. Ci hanno detto che era per la sicurezza dei bambini, ma questi alberi erano lì da tempo. E certamente con una buona potatura non sarebbero caduti. Secondo noi si è agito con troppa superficialità”.

“Ficus è malato”, comune Palermo ordina abbattimento

Un grande albero della famiglia dei Ficus è stato abbattuto qualche giorno fa, tra lo stupore dei residenti, nella villetta tra via delle Magnolie e via Veneto, a Palermo. “Purtroppo era un albero malato, classificato in ‘classe D’ – spiega Andrea Mineo, assessore comunale all’ambiente – e quindi pericoloso per la pubblica incolumità. Comunque, per la villetta di via delle Magnolie è in programma un intervento di riqualificazione e grazie ai fondi europei è prevista l’installazione di nuove panchine, cestini, gruppo giochi e illuminazione.

Gli interventi in generale interesseranno una ventina di spazi verdi a Palermo”, conclude Mineo. L’albero all’esterno non presentava nulla che facesse pensare a una malattia la chioma si sviluppava dando ombra a un’area di una ventina di metri quadrati e dava ospitalità a numerose specie di uccelli che vi nidificavano. Proprio giovedì sera, un grosso albero è caduto in piazza Croci, in prossimità del capolinea degli autobus Amat ed è stata sfiorata una tragedia. Lo scorso febbraio, in viale Piemonte, all’angolo con via delle Magnolie, era crollato un altro Ficus su un’automobile con due persone a bordo rimaste illese. Sono stati circa duemila gli interventi su alberi eseguiti dal comune di Palermo in città dall’inizio dell’anno ad oggi.