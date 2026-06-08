Valgono oltre tre milioni e mezzo di euro i lavori per il rifacimento delle infrastrutture viarie esterne alle aree industriali in un tessuto produttivo come quello dell’asse Modica Pozzallo. Oggi un sopralluogo dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo nell’area industriale di Modica-Pozzallo, nel Ragusano, in occasione della consegna dei lavori di manutenzione straordinaria del prolungamento esterno dell’asse viario principale che collega l’agglomerato industriale al porto di Pozzallo, è servito anche a sottolineare come il collegamento sia strategico per la logistica e il sistema produttivo della Sicilia sud-orientale.

Tamajo: “Opera strategica per il transito merci a favore delle imprese”

“Si tratta di una delle infrastrutture più importanti per il nostro sistema produttivo – ha detto l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo durante la verifica dello stato dei luoghi -. Da qui transitano ogni giorno merci e mezzi diretti verso uno dei principali snodi logistici della Sicilia. Migliorare questa arteria e renderla funzionale e fruibile al transito significa rendere più sicuri e veloci i collegamenti e offrire alle imprese condizioni migliori per competere sui mercati”.

Opera finanziata dall’Irsap

L’opera, finanziata dall’Irsap, l’Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive, con un investimento complessivo di 3,64 milioni di euro, interessa circa sei chilometri di viabilità e prevede il rifacimento della pavimentazione, il rinnovo della segnaletica orizzontale e verticale, la sostituzione delle barriere di sicurezza e la riqualificazione dei margini stradali. I lavori avranno una durata prevista di 8 mesi dal momento del loro avvio.

Investiamo nelle aree industriali per offrire infrastrutture efficienti alle imprese

“La crescita economica passa anche dalla qualità delle infrastrutture – prosegue Tamajo -. Come governo regionale stiamo investendo non solo per riqualificare le aree industriali, ma per renderle sempre più efficienti e attrattive. Ogni intervento di questo tipo è un investimento sul lavoro, sulla competitività delle aziende e sulla capacità della Sicilia di attrarre nuovi investimenti”.