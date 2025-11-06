Per due giorni il Parlamento siciliano diventa la sede dell’Assemblea regionale euromediterranea. Palazzo dei Normanni da oggi fa da cornice all’evento che guarda ai Paesi del bacino come altre volte è accaduto ma oltre venti anni orsono e in tutt’altra forma.

L’Assemblea plenaria Euromediterranea

Al via, dunque, da oggi i due giorni della sessione plenaria annuale dell’Assemblea regionale e locale

euromediterranea (Arlem) che viene ospitata, in questa formula (plenaria) per la prima volta a

Palermo, nella sede dell’Assemblea regionale siciliana a Palazzo Reale.

Galvagno accoglie l’evento

“In un momento ancora segnato dalla crisi israelo-palestinese, accogliamo qui in Sicilia i rappresentanti dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo. È un segnale di grande valore simbolico e politico che conferma l’importanza della nostra Isola quale crocevia di dialogo, cooperazione e pace”, dice il presidente dell’Ars e membro del Comitato europeo delle regioni,

Gaetano Galvagno.

Come si svolge l’evento

L’evento, giunto alla 16esimo edizione, prevede sessioni di studio e confronto tra i leader locali e regionali delle tre sponde – europea, africana e asiatica – del Mediterraneo. Prevista, tra gli altri, la presenza della Commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Šuica.

A partire dal pomeriggio di oggi, giovedì 6 novembre, a Sala d’Ercole, sono programmate le riunioni di coordinamento dei partner europei e delle altre aree mediterranee mentre venerdì 7 novembre, dalle 9, l’Aula ospiterà la sessione plenaria dell’Arlem con tre specifici panel: “Prospettive territoriali per l’agenda strategica euromediterranea”, “Prospettiva locale e regionale per rafforzare la resilienza idrica” e “Giovane imprenditoria locale nel Mediterraneo” che si concluderà proprio con la tradizionale premiazione Arlem riservata alle aziende che valorizzano i progetti innovativi e sostenibili promossi da giovani imprenditori grazie al sostegno delle Autorità regionali e locali partner.

Il presidente dell’Ars apre i lavori

Ad aprire i lavori, oltre al presidente Gaetano Galvagno, saranno i co-presidenti dell’Arlem Joško Klisović e Samir Chibani, rispettivamente membro dell’Assemblea della Città di Zagabria (Croazia) e governatore della provincia di Orano (Algeria).

L’Assemblea regionale e locale euromediterranea è un organo composto da rappresentanti eletti a livello regionale e locale nell’Unione europea e nei Paesi mediterranei suoi partner. È stata istituita nel 2010 dal Comitato europeo delle Regioni (CdR), in collaborazione con gli enti territoriali, per

consentire il dialogo politico e promuovere la cooperazione interregionale tra le comunità delle tre sponde del Mediterraneo.