Si è tenuta a Palermo l’assemblea dei funzionari della polizia di Stato dell’Anfp per il rinnovo delle cariche degli organi direttivi della nuova segreteria provinciale.

Al termine dei lavori, sono stati eletti, all’unanimità, il vice questore Domenico Meola alla carica di segretario provinciale, il primo dirigente in quiescenza Giuseppe De Blasi a quella di vice segretario provinciale e il vice questore Ilaria Pedone come segretario amministrativo. Sono stati eletti per il prossimo mandato triennale anche due consiglieri provinciali, il vice questore aggiunto Daniele Fresta e il commissario capo Leandro Spilla.

Il neoeletto segretario provinciale Meola ha voluto sottolineare la centralità del ruolo dei dirigenti e funzionari della polizia di Stato nel sistema sicurezza, illustrando le linee strategiche che caratterizzeranno l’azione della sezione provinciale sui temi di maggior rilievo nell’ambito della tutela professionale dei funzionari della polizia di Stato, che operano in un contesto complesso e particolarmente delicato come quello palermitano.

Sono stati designati i funzionari delegati a rappresentare la sezione provinciale alla XIX assemblea nazionale dell’Anfp, che si terrà a Roma dal 19 al 21 novembre e che arriva in una fase particolarmente significativa, nella quale sono centrali il contratto della dirigenza, la previdenza dedicata, la valorizzazione professionale, le condizioni di lavoro e la tutela della specificità della funzione. L’associazione nazionale funzionari di polizia (Anfp) è la principale associazione sindacale che rappresenta la categoria, sostenendone gli interessi morali, giuridici ed economici e tutelandone la professionalità e il prestigio.

Organizza iniziative di carattere culturale, previdenziale e di sicurezza sociale nell’interesse degli associati e promuove incontri e relazioni con altri enti e istituzioni, anche sul piano internazionale, finalizzati allo scambio di esperienze professionali