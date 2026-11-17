Assemblea oggi pomeriggio a Ballarò, nei locali della chiesa di Santa Chiara, dopo il clamore suscitato dal funerale show di Emanuele Rubino il 36enne accusato di tentato omicidio e di estorsione aggravata dal metodo mafioso, svoltosi in centro città, tra corteo, botti e saracinesche abbassate nello storico mercato. In questi giorni l’Albergheria e Ballarò, spiegano i responsabili di Sos Ballarò, il cartello di associazioni che da anni anima il quartiere di Palermo, “sono tornati sulle cronache nazionali. Prima l’indignazione per il corteo funebre di, poi, nel giro di 24 ore, la maxi operazione delle forze dell’ordine per dimostrare che “lo Stato c’è”. Il contrasto alla criminalità è necessario e il lavoro delle forze dell’ordine non è in discussione. Ma la sicurezza non si costruisce soltanto con i controlli”. Per le associazioni “non si può governare un quartiere attraverso operazioni straordinarie e anni di ordinario abbandono”.

E aggiungono “Dove sono le risposte per chi vuole lavorare nella legalità? Che fine hanno fatto le 41 opportunità di apertura delle partite Iva, il mercato coperto e la regolarizzazione del mercato dell’usato? Che fine hanno fatto i 3 milioni di euro annunciati per contrastare la marginalità sociale? E perché è stata abbandonata la raccolta differenziata, lasciando residenti e commercianti a fare i conti con un quartiere sommerso dai rifiuti? Non accettiamo che Ballarò venga raccontato soltanto attraverso il degrado, la criminalità e le emergenze, mentre restano inascoltate le domande e le proposte di chi lo vive ogni giorno”. Ecco la ragione di questa assemblea.

“Confrontarci e riprendere parola sul futuro del nostro quartiere”, un momento, a cui ne seguiranno altri, “aperto a chi vive e lavora nel quartiere: residenti, chi lavora nel mercato, commercianti, associazioni e tutte le realtà del territorio: vogliamo ascoltare le voci del quartiere, condividere preoccupazioni e proposte e costruire insieme una posizione collettiva sul futuro di Ballarò. La sicurezza passa anche dal lavoro, dai diritti, dalle opportunità, dalla cura degli spazi pubblici, dai servizi e dalla presenza quotidiana delle istituzioni”.