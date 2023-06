Attività di volontariato volte ad obiettivi assistenziali, sociali, culturali, sportivi, umanitari e anche ludici: sono questi i capisaldi dell’associazione Assofante Palermo. Questa realtà promuove molteplici missioni per la Sicilia e sabato 17 giugno si sono recati presso l’isola di Ustica per tendere una mano a famiglie più indigenti.













Assofante Palermo aiuta le famiglie di Ustica

I Gruppi di Protezione Civile Assofante ed ERA tramite il mezzo PickUp sono partiti da Palermo per raggiungere Ustica e aiutare famiglie residenti che conducono una vita in condizioni disagiate. Pertanto hanno trasportato una fornitura di generi alimentari e indumenti nuovi. A rendere tutto questo possibile è stato il Presidente dell’Associazione Nazionale del Fante Federazione di Palermo – 1º Lgt. Vincenzo Maria Maniaci, svolgendo così un lavoro in sinergia con il Parroco di Ustica Padre Nicolò Michele Bordonaro, ASSOARMA, Istituto del Nastro Azzurro, AMNI Ass. Mogli Medici Italiani Sez. di Palermo e Società UPIM.

Il Presidente ANF Maniaci ha dichiarato quanto segue. “AssoFante Palermo ha sempre condiviso e promosso molteplici missioni di stampo sociale ed assistenziale in Sicilia, unitamente alle altre sezioni in tutto il territorio nazionale. Sono fiero di avere aderito con entusiasmo ad un’iniziativa benefica, uno dei fini principali del sodalizio”.

Chi ha preso parte all’iniziativa

Il Presidente di A.N.F. Protezione Civile Antonio Galante, il Presidente di E.R.A. Palermo European Radioameteurs Association Giovanni Arcuri, le volontarie Maria Grazia Galante e Rosaria Marceca hanno partecipato all’iniziativa.

Alla consegna di quanto raccolto al Parroco di Ustica hanno presenziato il Sindaco di Ustica Salvatore Militello, la Compagnia della Stazione dei CC comandata dal Maresciallo Ord. Vincenzo Minnella, i rappresentanti della locale Guardia Costiera presieduta dal 1º Luogotenente Np Salvatore Taormina e dal 1º Maresciallo Np Aldo Spagnolo, la referente della Caritas Parrocchiale Antonella Giardina unitamente a Daniela Bilello e Giuseppe La Barbera e la Patronessa Roberta Messina.