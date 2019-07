Il bando disponibile sul sito di Amat

L’Amat, l’azienda di trasporto pubblico di Palermo, ha pubblicato sul sito aziendale il bando di “selezione per esami per l’assunzione di cento autisti. Il bando di concorso è specifico per operatori di esercizio. In sostanza l’azienda municipalizzata palermitana è alla ricerca di autisti del trasporto pubblico locale, parametro 140.

Appena due giorni fa, l’amministratore unico di Amat, Michele Cimino, aveva annunciato l’avvio delle procedure per l’espletamento del concorso. Cimino, inoltre, ha ribadito che del piano di rilancio dell’Amat “una parte cospicua sarà destinata alla lotta all’evasione sia per quanto riguarda i titoli di viaggio su autobus e tram, sia per quanto riguarda la zona a traffico limitato (ztl), recuperando ulteriori risorse per i servizi”.

Il sito di Amat è già stato preso d’assalto dai palermitani tanto che è risultato irraggiungibile. I Server che ospitano il sito non hanno retto a causa delle tante persone che hanno voluto consultare il bando di concorso per l’assunzione di 100 autisti.

Nella giornata di ieri i sindacati avevano chiesto al Comune di Palermo un piano di risanamento e l’impegno ad aumentare i ricavi per rendere la macchina “Amat” più efficiente. Anche il sindaco Orlando aveva chiesto alla società di procedere alle assunzioni e ora il tanto atteso bando al quale, si presume, parteciperanno migliaia di candidati alla ricerca di un posto fisso.