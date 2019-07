Domande entro il 19 agosto

L’Amat ha pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 100 autisti (Operatore di Esercizio) a tempo indeterminato. Il bando è stato indetto con la determinazione dell’Organo di Amministrazione di AMAT Palermo.

Ecco i dettagli e i requisiti per partecipare alla selezione.

I 100 autisti firmeranno un contratto a tempo indeterminato. Per partecipare al concorso pubblico servir essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della Unione Europea e detenere l’esercizio dei diritti civili e politici. Potranno partecipare al concorso per i 100 autisti i candidati che non abbiano compiuto il 41esimo anno di età e il requisito è il diploma di istruzione di Scuola Secondaria di secondo grado. Tre i requisiti c’è anche la patente di guida di categoria “DE” per la guida di autosnodati con punteggio residuo di almeno 15 punti e il possesso di valida C.Q.C. – Carta di Qualificazione del Conducente – per il trasporto di persone con punteggio residuo di almeno 15 punti. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e mantenuti fino al momento dell’immissione in servizio.

Come partecipare al concorso?

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà presentata utilizzando lo allegando la patente di guida DE e della Carta di Qualificazione del Conducente entro il 19 agosto 2019. La richiesta può essere inviata via raccomandata o via Pec.

L’Amat nominerà una commissione esaminatrice che sarà composta da tre membri esperti nelle materie di esame, anche dipendenti di AMAT, con qualifica dirigenziale e/o direttiva. Gli esami della selezione consistono in una prova orale e, per coloro che saranno ammessi secondo la graduatoria provvisoria di merito, in una successiva prova pratica di guida di autobus.

Probabile, visto il grande numero di candidature che potrebbero arrivare, la preselezione dei candidati. La prova preselettiva consisterà in test a risposta multipla, inerente le materie concernenti le patenti di guida e/o l’acquisizione della Carta di Qualificazione del Conducente /C.Q.C. e/o la conoscenza dei mezzi di trasporto pubblico urbano. La prova orale alla quale saranno sottoposti i candidati ammessi verterà sull’utilizzo del veicolo, norme, salute, sicurezza stradale e sicurezza ambientale, servizi, logistica, Codice Della Strada. La prova pratica, alla quale saranno sottoposti i candidati che conseguiranno l’idoneità alla prova orale, consisterà in una prova di guida di un autobus di AMAT. I vincitori saranno assunti in prova per un periodo di 6 mesi.