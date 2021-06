Un Atr per Pantelleria partito alle 10.50 è tornato nuovamente a Palermo. Secondo le prime informazioni l’aereo non riusciva ad aprire i flap e la pista di Pantelleria era troppo corta per l’atterraggio. A bordo c’erano 36 passeggeri.

Come si vede nei siti che controllano gli spazi aerei si vede che l’aereo ha fatto diversi giri attorno all’isola. Il pilota ha tentato più volte e sperato che alla fine il momentaneo guasto potesse in qualche modo essere superato.

Alla fine ha fatto ritorno. E’ stato allertato tutto il sistema di emergenza. Sono stati attivati i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118, polizia e carabinieri e il parsonale della Gesap. L’emergenza è stata superata quando l’aereo ha atterrato senza grosse difficoltà.

Gesap fa sapere che l’atterraggio è avvenuto senza problemi.