E’ attiva da oggi la rete di accesso gratuito wireless a Internet nella piazza di Mondello.

I tecnici della Sispi, che ha curato l’installazione dei relativi supporti radio e dei router, hanno infatti concluso ieri i test e da stamattina la rete comunale è accessibile gratuitamente dalla piazza della borgata marinara.

L’intervento fa parte del più ampio piano per la realizzazione di punti di accesso wifi gratuiti in città, disposto dall’assessore al decoro Fabio Giambrone.

Analoghi interventi, dopo quello già realizzato in piazza Noce contemporaneamente alla manutenzione della pavimentazione, sono previsti nelle altre borgate marinare e in alcune piazze della periferia.

“Un piccolo intervento che ha però un grande impatto sulla fruizione della piazza di Mondello – affermano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Fabio Giambrone – e che sfrutta a costo praticamente zero le competenze e l’infrastruttura della Sispi, che sempre più si conferma risorsa strategica per la città. Con questo intervento, Mondello si fa ancora più attraente sia per i palermitani sia per i turisti, offrendo un servizio oggi molto richiesto che tornerà a sicuro vantaggio anche degli operatori commerciali che gravano in quell’area”.