È stata pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’avviso “Sicilia che Piace 2026 – interventi in favore di soggetti privati”, promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive della Regione Siciliana. L’iniziativa è finalizzata alla concessione di contributi per iniziative promozionali a sostegno del sistema produttivo regionale, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze siciliane e di rafforzare l’immagine competitiva dell’Isola nei mercati nazionali e internazionali.

Tamajo: “Raccontare una Sicilia dinamica”

“Con questo bando – dice l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo – continuiamo a investire sostenendo imprese, operatori della comunicazione e realtà che ogni giorno contribuiscono a raccontare una Sicilia dinamica, innovativa e competitiva. Vogliamo accompagnare la crescita delle nostre eccellenze attraverso strumenti capaci di generare visibilità, opportunità economiche e nuove relazioni commerciali”.

L’avviso ha registrato una significativa partecipazione da parte di imprese, società di comunicazione, organizzatori di eventi e operatori attivi nella valorizzazione del territorio e delle produzioni siciliane.

Ampia adesione

“L’ampia adesione registrata – aggiunge Tamajo – conferma quanto sia forte il bisogno di strumenti pubblici che incentivino la promozione e la capacità delle imprese di fare rete. La Regione continua a lavorare per creare occasioni concrete di sviluppo, rafforzando la competitività delle aziende e sostenendo percorsi di innovazione e internazionalizzazione. Il nostro obiettivo è costruire una Sicilia sempre più attrattiva, capace di valorizzare talenti, imprese e territori. La promozione del brand Sicilia rappresenta un investimento strategico per l’economia regionale e per l’occupazione”.

Le graduatorie provvisorie distinguono gli interventi destinati alla comunicazione da quelli relativi alle altre iniziative promozionali, nel rispetto delle dotazioni finanziarie previste dall’avviso.

Una settimana fa l’incremento delle risorse del bando destinato alle amministrazioni

Appena sei giorni fa la Regione Siciliana aveva incrementato la dotazione finanziaria dell’avviso “Sicilia che Piace”, destinato alle amministrazioni portandola da circa 1,6 milioni di euro a oltre 2,3 milioni. E’ stato, così, possibile fare scorrere la graduatoria definitiva e ammettere ulteriori Comuni, finanziando sino a 143 progetti. Si tratta dell’avviso finalizzato a sostenere le amministrazioni comunali nella realizzazione di iniziative di promozione territoriale, eventi, manifestazioni e attività capaci di valorizzare le identità locali, attrarre visitatori e generare ricadute economiche nei territori.