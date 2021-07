Le indagini della polstrada

Un palermitano di 48 anni si trova ricoverato in ospedale a Villa Sofia in gravi condizioni dopo essere stato investito in autostrada sulla Palermo Mazara del Vallo all’altezza dello svincolo di Capaci. L’automobilista era insieme alla famiglia.

Attorno alle due di notte ha parcheggiato l’auto e per cause in corso di accertamento ha attraversato la carreggiata mentre sopraggiungeva una vettura che lo ha investito. L’automobilista per cercare di evitare il pedone è finito contro il guard-rail.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi.

Per cercare di capire cosa sia successo gli agenti hanno sentito i familiari. Gli agenti della polstrada stanno cercando ancora di comprendere cosa sia successo e perché l’uomo ha cercato di attraversare l’autostrada