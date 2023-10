Aumentano ancora le temperature, rischio incendi alto in quattro province

19/10/2023

Temperature in ulteriore aumento in Sicilia e rischio incendi alto che si estende a quattro province per la giornata di venerdì 20 ottobre. Lo si legge nell’avviso 235 della protezione civile regionale. Pericolosità alta e livello di allerta rossa a Palermo, Catania, Messina e Trapani. Si aggiunge la provincia etnea a quanto rivelato ieri dalla protezione civile.

Questo per effetto delle condizioni meteo che nell’isola continuano ad avere una connotazione stiva. Nella nota sono indicati “Venti di burrasca dai quadranti meridionali e temperature in generale aumento, sensibile nei valori massimi”.

Pericolosità media e preallerta arancione nelle altre province

Nelle restanti cinque province dell’isola è previsto un livello di pericolosità medio con un livello di preallerta arancione. Possibili disagi ovunque e rischio concreto di roghi come è già successo nella giornata odierna.

Brucia la Sicilia, divampati 17 incendi

Dall’inizio della mattinata odierna sono stati 17 gli incendi segnalati nell’isola. Impegnati i forestali, vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. La provincia più colpita è quella di Caltanissetta con 6 incendi. Seguono Palermo con 4, poi Agrigento con 3, Messina con due e Trapani con 1.

Nel nisseno le fiamme sono divampate a Butera, in contrada Diga Comunelli, nel capoluogo in contrada Pietro Leone e piana dei Meloni, a Gela in contrada Valle D’Ambra, a Sutera in contrada Serra Scarcella, a Mazzarino in contrada Diga Disueri.

Roghi anche nel palermitano

Incendi anche nel palermitano a Monreale in contrada Miccini, a Caccamo in contrada Manche, a Godrano in contrada Biveri, ad Alia in contrada Tre Denari. Nell’agrigentino i roghi sono divampati in contrada Santa Lucia nel capoluogo, a Calamonaci in contrada Gulfa, Naro in contrada Diga San Giovanni, nel messinese a San Fratello in contrada Crocetta, a Tripi in contrada Casale, e infine nel trapanese a Castellammare del Golfo in contrada Dagala Secca.

Diversi incendi in città ed in provincia

In questa giornata di grande caldo a Palermo e provincia sono divampati diversi incendi. Un primo rogo nello spartitraffico di viale Regione Siciliana all’altezza del Motel Agip. Altro incendio nella zona di via Ernesto Basile. Qui sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco. Canadair, elicottero, pompieri e forestali stanno intervenendo a Caccamo lungo la statale che da Termini porta al comune. Altri incendi ad Altofonte, e a Misilmeri in contrada piano Stoppa.

Scuole chiuse a Cefalù per contrastare l’ondata di calore

Per contrastare l’ondata di calore che sta investendo la Sicilia in queste ore e per tutelare la salute degli studenti, oltre che dei genitori che si spostano dall’intero comprensorio madonita, il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nel territorio di Cefalù per venerdì 20 ottobre 2023.