Sono 17 gli incendi divampati in Sicilia da questa mattina che stanno vedendo impegnati i forestali, vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Le provincie più colpite quella di Caltanissetta con 6 incendi, a Palermo con 4, poi Agrigento con 3, Messina con due e Trapani con 1.

Nel nisseno le fiamme sono divampate a Butera, in contrada Diga Comunelli, nel capoluogo in contrada Pietro Leone e piana dei Meloni, a Gela in contrada Valle D’Ambra, a Sutera in contrada Serra Scarcella, a Mazzarino in contrada Diga Disueri.

Roghi anche nel palermitano

Incendi anche nel palermitano a Monreale in contrada Miccini, a Caccamo in contrada Manche, a Godrano in contrada Biveri, ad Alia in contrada Tre Denari. Nell’agrigentino i roghi sono divampati in contrada Santa Lucia nel capoluogo, a Calamonaci in contrada Gulfa, Naro in contrada Diga San Giovanni, nel messinese a San Fratello in contrada Crocetta, a Tripi in contrada Casale, e infine nel trapanese a Castellammare del Golfo in contrada Dagala Secca.

Scuole chiuse a Cefalù per contrastare l’ondata di calore

Per contrastare l’ondata di calore che sta investendo la Sicilia in queste ore e per tutelare la salute degli studenti, oltre che dei genitori che si spostano dall’intero comprensorio madonita, il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nel territorio di Cefalù per venerdì 20 ottobre 2023.

Fiamme a cumulo di erba potata, denunciato agricoltore

I carabinieri hanno denunciato per incendio boschivo colposo un agricoltore di Piana degli Albanesi che aveva appiccato le fiamme ad un cumulo di sfalci di potatura. Con le alte temperature l’incendio si è propagato nella zona della riserva naturale Serra della Pizzuta. A identificare l’autore dell’incendio sono stati i forestali del corpo regionale in servizio nella zona.

È stato accertato che il responsabile dell’incendio è B.A. di anni 60, allevatore e proprietario di parte dell’area boscata incendiata. Per spegnere l’incendio sono intervenute diverse squadre dei forestali che sono riusciti a circoscrivere le fiamme.

Divampati diversi incendi a Palermo ed in provincia

In questa giornata di grande caldo con all’allerta rossa a Palermo e provincia sono divampati diversi incendi. Un primo rogo nello spartitraffico di viale Regione Siciliana all’altezza del Motel Agip. Altro incendio nella zona di via Ernesto Basile. Qui sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco. Canadair, elicottero, pompieri e forestali stanno intervenendo a Caccamo lungo la statale che da Termini porta al comune. Altri incendi ad Altofonte, e a Misilmeri in contrada piano Stoppa.