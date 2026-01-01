Un autista dell’Amat che guidava la linea 619 è stato bloccato allo Zen da due ragazzini a bordo di uno scooter che l’hanno minacciato con una pistola.

I due si sono piazzati davanti al mezzo e ne hanno bloccato la marcia. Poi uno di loro ha estratto la pistola e l’ha puntato contro il dipendente dell’azienda municipalizzata.

Colpi di fucile contro auto e cassonetti

Colpi di fucile contro cassonetti della spazzatura, automobili parcheggiate crivellate dagli spari. E’ accaduto la notte di Capodanno nel quartiere Zen di Palermo, secondo quanto denunciano alcuni residenti

Per lo spavento l’autista è svenuto. Non appena si è ripreso ha chiamato le forze dell’ordine e sono intervenute cinque auto dei carabinieri.