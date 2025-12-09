E’ scattato un vasto piano di ricerca nella zona di Partinico, dopo il ritrovamento di un’auto abbandonata lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo.

A notare il veicolo fermo in una piazzola sono stati gli agenti della polizia stradale impegnati in un controllo di routine nelle prime ore del mattino. Le portiere risultavano chiuse e nei paraggi non c’era alcuna traccia del proprietario.

L’episodio ha immediatamente destato allarme, anche per il punto in cui l’auto è stata trovata: proprio in prossimità del viadotto che precede il santuario della Madonna del Ponte, un tratto caratterizzato da un profondo dirupo. Una posizione che ha fatto ipotizzare agli investigatori anche lo scenario peggiore, sebbene tutte le piste restino aperte.

Sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Partinico 10 e Carini 26, che da ore stanno ispezionando la zona sottostante il viadotto. Le operazioni risultano particolarmente complicate a causa della fitta vegetazione che ostacola la visuale e rende difficoltosi i movimenti delle squadre. Per agevolare le ricerche è stato attivato anche un drone dotato di termocamera, utile a rilevare eventuali presenze umane o movimenti sospetti tra la boscaglia.

Nel frattempo, i carabinieri sono riusciti a risalire al proprietario dell’auto: si tratta di un uomo residente a Capaci. Gli investigatori stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti del veicolo e verificando se siano state presentate denunce di scomparsa o segnalazioni di mancati rientri.

Un supporto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo l’autostrada e nelle aree di servizio limitrofe.

L’atmosfera tra gli operatori è carica di apprensione, mentre le ricerche proseguiranno senza sosta nelle prossime ore. Le autorità invitano chiunque abbia visto qualcosa o sia in grado di fornire informazioni utili a contattare immediatamente le forze dell’ordine.