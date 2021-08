Intervento dei carabinieri di Petralia Sottana

Due automobilisti a Geraci Siculo a bordo di una Polo Volkswagen si sono scontrati con due cinghiali. L’incidente ieri sulla statale 286 al chilometro 42.

I due animali sono sbucati all’improvviso per l’automobilista alla guida non è stato possibile evitare l’impatto. Per i due alla guida tanta paura e tanti danni alla vettura. Uno dei due cinghiali è morto l’altro è rimasto ferito.

Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Petralia Sottana.

A fine luglio un giovane di 17 anni era finito in ospedale al pronto soccorso dell’ospedale Giglio di Cefalù dopo aver investito con il suo scooter un cinghiale. È successo sulla strada provinciale 9 per Isnello.

Era circa mezzanotte quando il ragazzo stava tornando a casa. D’un tratto è sbucato il grosso animale. Il motociclista non è riuscito a schivarlo. L’impatto è stato violento. Il ragazzo è finito a terra e poi è stato trasportato in ospedale al pronto soccorso.