L'incidente a Palermo

Grave incidente in via Altofonte, a Palermo. Uno scooter di grossa, guidato da un giovane, si è schiantato sulla fiancata di un’auto. Il centauro (ancora non si conoscono le generalità) è stato trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale Civico: le sue condizioni sarebbero gravi e la prognosi riservata.

Ferito anche un altro uomo, a bordo dell’auto: anche lui al Civico, ma in codice giallo. In via Altofonte sono arrivati gli uomini dell’infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi e che conducono le indagini. Il traffico nella zona è andato il tilt.