Nuovo colpo della banda spacca vetrine a Palermo. Come da copione hanno utilizzato un’auto come ariete per sfondare la vetrina di un negozio e rubare decine di paia di occhiali.

Un furto è stato messo a segno nella notte da Optissimo, l’ottica di corso Calatafimi 443. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe ad alcune migliaia di euro.

Sul colpo indaga la polizia che ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Secondo una prima ricostruzione i ladri – erano due o forse tre – sarebbero entrati in azione intorno alle 2.30. Sarebbero arrivati a bordo di due auto: una rubata per l’occasione e utilizzata per aprirsi un varco nell’attività commerciale e l’altra per caricare la refurtiva e allontanarsi. La banda avrebbe avuto il tempo di rubare solo una fila di occhiali esposti perché subito dopo è entrato in funzione l’allarme nebbiogeno.

Oltre all’impianto di sicurezza anche i residenti, svegliati dal forte rumore provocato dall’auto lanciata a forte velocità contro la vetrina, hanno chiamato il 112 e chiedendo l’intervento di qualche pattuglia. Sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale che, insieme alla Scientifica, hanno eseguito i rilievi nella speranza di trovare impronte o altre tracce utili per risalire ai responsabili del furto.

“Anche io sono stato svegliato nella notte – spiega a il gestore del punto vendita – perché è scattato l’allarme. Ho raggiunto l’ottica dove c’erano le guardie giurate della Ksm e gli agenti di polizia. Ancora dobbiamo fare una lista per capire cosa hanno rubato e quantificare il danno”. Il titolare ha preso contatti con un’impresa perché prenda le misure e sostituisca l’intera vetrina.