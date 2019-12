Indagano i carabinieri

Furto nella notte alla profumeria Douglas in Lussemburgo a Palermo. I ladri utilizzando i piedi di porco e dei grossi pali in metallo hanno forzato la saracinesca e la porta d’ingresso portandosi via prodotti e profumi per 18 mila euro.

I titolari sono stati svegliati dai carabinieri. La banda di ladri è entrata nella notte tra venerdì e sabato attorno alle tre e sono riusciti a svuotare tutti gli scaffali e gli stand dei prodotti.

I carabinieri del Nucleo radiomobile e della compagnia San Lorenzo che indagano hanno trovato il negozio svuotato ma dei ladri non c’era traccia.

La banda spaccavetrine aveva tentato un colpo al bar Riggio’s Cafè di via Malaspina: in azione – alle 5 del mattino – una banda che con una mazza ha tentato di sfondare l’ennesima la vetrata di ingresso.

Al primo colpo di mazza però i malviventi si sono “trovati contro” un vetro blindato e hanno così desistito.

E’ scattato l’allarme e sono giunte sul posto le forze dell’ordine. Sono poi partite le indagini con la visione dei filmati registrati dalle telecamere.

La banda era riuscita nel colpo in via Libertà mettendo a segno un colpo nel negozio di lusso Louis Vuitton.

Un altro clamoroso colpo della banda spaccavetrine che sta mettendo a segno in quella zona diversi colpi.

Ad accorgersene sono stati i dipendenti questa mattina, all’apertura del negozio. Portati via accessori, borse e capi d’abbigliamento per migliaia di euro, anche se il bottino è ancora da quantificare con precisione.

Secondo una prima ricostruzione la banda di ladri, armata di pesanti mazze, ha spaccato una delle vetrine creando un foro della grandezza necessaria per entrare e fare razzia nel negozio.

Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. Il colpo di questa notte è solo l’ultimo di una lunga serie di episodi registrati in centro nel corso del 2019.